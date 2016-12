Weihnachten mit Radio Vatikan

Der Sender überträgt die Feierlichkeiten im Livestream.

Erstellt von Radio Vatikan am 24. Dezember 2016 um 08:47 Uhr

Vatikan (kathnews/RV). Das Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus – Weihnachten – ist einer der liturgischen und geistlichen Höhepunkte im Jahr. Radio Vatikan ermöglicht Ihnen wie gewohnt, in Rom dabei zu sein, wenn der Papst feiert. Am Heiligen Abend überträgt Radio Vatikan die Christmette mit Papst Franziskus, ab 21.30 Uhr begleitet Sie Pater Bernd Hagenkord durch die Feier. Am Weihnachtsfest wird der Papst den Segen Urbi et Orbi spenden; live ab 11.50 Uhr. Papst Franziskus beginnt das neue Jahr am 1. Januar mit einer Messe zum Hochfest der Muttergottes, ab 10 Uhr überträgt Radio Vatikan auch diese Feier. Alles können Sie wie gewohnt über den Radio Vatikan Player oder im Livestream via Youtube verfolgen, die Links finden Sie auf der Website von Radio Vatikan.

Foto: Petersdom mit Weihnachtsbaum – Bildquelle: Kathnews