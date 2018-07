Priesterweihe im überlieferten Ritus durch S.E. Erzbischof Pozzo in Berlin

Das Institut St. Philipp Neri empfängt hohen Besuch aus dem Vatikan.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 10. Juli 2018 um 09:55 Uhr

Berlin (kathnews/summorum-pontificum.de). Ein besonderer Anlass ergab sich zum 11. Jahrestag des Motu proprio „Summorum Pontificum“ am 7. Juli 2018 im Institut St. Philipp Neri in Berlin. S.E. Erzbischof Pozzo, von der päpstlichen Kommission Ecclesia Dei, spendete dem Diakon Marcin Goral die heilige Priesterweihe. Wie das gleichnamige Internet Portal „Summorum Pontificum“ mitteilt, hat die RBB Abendschau am Samstag in einem kurzen Filmbericht (ab Minute 1:10) über die Priesterweihe berichtet. Ein Album mit Bildern der Priesterweihe finden Sie hier.

Textquelle: Motu-proprio: Summorum-Pontificum

Foto: Manipel, Alte Messe – Bildquelle: Berthold Strutz