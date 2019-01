Priesterkreis Communio veritatis fordert Kardinal Marx zum Rücktritt auf

Kardinalsfarbe Rot nicht die Flagge eines Neo-Marxismus, sondern Verteidigung des katholischen Glaubens bis zum Blutvergießen.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 14. Januar 2019 um 10:28 Uhr

Paderborn (kathnews/Communio veritatis). Am Fest der Taufe des Herrn 2019 fordert der Priesterkreis Communio veritatis den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx zum Rücktritt auf. Der Priesterkreis wirft dem Kardinal vor, er missbrauche sein geistliches Amt, indem er die Sakramente der Kirche offenkundig als seinen Privatbesitz ansehe, den er beliebig auf dem Altar des Zeitgeistes opfere. Zudem erinnert der Priesterkreis daran, dass die Kardinalsfarbe Rot nicht die Flagge eines Neo-Marxismus meint, sondern die Verteidigung des katholischen Glaubens bis zum Blutvergießen.

Der Kardinal war insbesondere im vergangenen Jahr ins Kreuzfeuer geraten, nachdem er sich als Frontmann tatkräftig für eine umstrittene Handreichung an Seelsorger für den Empfang der heiligen Kommunion an evangelische Christen stark gemacht hatte. Mit der umstrittenen Handreichung soll dem evangelischen Partner in einer Ehe mit einem katholischen Christen – einer sogenannten konfessionsverschiedenen Ehe (auch „Mischehe“ genannt) – in Einzelfällen der Empfang der heiligen Kommunion ermöglicht werden.

