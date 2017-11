Nachprimiz im alten Ritus in Kronshagen bei Kiel

Primizsegen von P. Roland Weiß FSSP.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 18. November 2017 um 23:18 Uhr

Kronshagen (kathnews). Am Sonntag den 19. November 2017 findet um 8:30 Uhr in der St. Bonifatius Kirche in Kronshagen bei Kiel die Nachprimiz von P. Roland Weiß FSSP statt. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit den Primizsegen zu empfangen. Zudem lädt der Neupriester nach der Heiligen Messe ein in das anliegende Gemeindehaus zu einer Katechese mit dem Thema: „Ich glaube an die Katholische Kirche.“ Auch für ein Frühstück ist gesorgt.

Foto: Manipel – Bildquelle: Berthold Strutz