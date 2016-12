Kathnews wünscht gesegnete Weihnachten!

In eigener Sache.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 25. Dezember 2016 um 13:52 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser! “Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr” (hl. Evangelium nach Lukas). Die Kathnews-Redaktion wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest. Lassen wir uns erfüllen von der Liebe Gottes zu uns Menschen; von dem kleinen Christkind in der Krippe, das so Großes an uns getan hat. Deo gratias!

Foto: Jesuskind in der Krippe – Bildquelle: C. Steindorf, kathnews