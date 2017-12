Heilige Messe im überlieferten Ritus im Bistum Görlitz

Mitteilung des Initiativkreis St. Hedwig.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 30. Dezember 2017 um 23:37 Uhr

Görlitz (kathnews). Der Initiativkreis St. Hedwig im Bistum Görlitz teilt mit, dass am 14. Januar 2018 erneut eine außerplanmäßige Heilige Messe in der überlieferten Form stattfinden wird. Sie wird, wie üblich, in der Kirche St. Wenzelslaus, Am Kreuzberg 10, in 02829 Markersdorf (Jauernick-Buschbach bei Görlitz), um 10:30 Uhr von Pater Zentner FSSP zelebriert.

Foto: Alte Messe – Bildquelle: PMT