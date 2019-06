Vortrag von Prof. George Weigel in München

Buchvorstellung: „Die Erneuerung der Kirche – Tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert“.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 22. Juni 2019 um 09:52 Uhr

München (kathnews/media-maria). George Weigel, einer der profiliertesten intellektuellen Katholiken in den USA, Leitender Wissenschaftler des Ethics and Public Policy Center in Washington und einer der Autoren von First Things, kommt erstmals nach München. Ihm wurden neben verschiedenen anderen Auszeichnungen 18 Ehrendoktorwürden verliehen. Prof. George Weigel spricht über die Lage der Kirche und über sein Buch „Die Erneuerung der Kirche – Tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert“.

Vortrag und Diskussion:

26. Juni 2019, 19.30 Uhr

Pfarrsaal Allerheiligen Gemeinde

Garchinger Straße 52, 80805 München

(Eintritt ist frei)

Für Rückfragen/Anmeldungen wenden Sie sich bitte an:

MEDIA MARIA VERLAG

Nordstraße 2, 89257 Illertissen

Tel. 07303/95 23 31-0

Fax 07303/95 23 31-5

buch@media-maria.de

www.media-maria.de

Foto: Frauenkirche in München – Bildquelle: Kathnews