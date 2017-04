„Viel Glück und viel Segen“

Kathnews gratuliert von Herzem dem emeritierten Papst Benedikt XVI. zu seinem 90. Geburtstag.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 15. April 2017 um 08:21 Uhr

Am Ostersonntag dieses Jahres vollendet Papst Benedikt XVI. seinen 90. Geburtstag. Am 16. April 1927 erblickte Joseph Ratzinger in Marktl am Inn das Licht der Welt. Wenige Stunden danach, am Karsamstagmorgen, empfing der neugeborene „Bub“ das Sakrament der Taufe. Seinen Geburtstag feiert der emeritierte Papst aus Respekt vor Christus, dessen Auferstehung die Christenheit am Ostersonntag feiert, am Ostermontag – im „kleinen Kreis“ wie es heißt.

Die Redaktion von Kathnews, ihre Mitarbeiter sowie sicher alle Leser dieses im Pontifikat Papst Benedikts XVI. gegründeten und dem päpstlichen Lehramt verpflichteten katholischen Internetportals danken Papst Benedikt XVI. für sein segensreiches Leben, insbesondere für sein weichenstellendes Pontifikat und wünschen ihm „viel Glück und viel Segen auf all seinen Wegen“.

Aus Anlass des 90. Geburtstages von Papst Benedikt XVI. startet Kathnews eine neue Reihe: „Mitarbeiter der Wahrheit – Auszüge aus Reden von Papst Benedikt XVI“. Hierbei werden u.a. noch einmal die Rede über die Interpretation des II. Vatikanums von 2005, die Regensburger Rede 2006 und die Rede vor dem Deutschen Bundestag (Naturrecht) 2009 in Erinnerung gerufen – damit die Botschaft von Papst Benedikt XVI. nicht verhallt.

Redaktion von Kathnews

Foto: Mittwochsaudienz mit Papst Benedikt XVI. – Bildquelle: Kathnews