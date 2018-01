Schließung der altrituellen Abtei Mariawald im September

Die Schließung des einzigen Trappistenklosters Deutschlands kommentiert Pater Thomas Achatz ISPN.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 24. Januar 2018 um 15:20 Uhr

Ein Kommentar von Pater Thomas Achatz ISPN:

Das Kloster Mariawald, lateinisch Nemus Mariae, wurde 1486 als Priorat der Zisterzienser von Bettenbroich gegründet und im Jahr 1909, als dort an die 100 Zisterzienser der strengeren Observanz lebten, als Trappistenabtei errichtet. Unter Napoleon, Bismarck und Hitler war das Klosterleben zeitweise erloschen. Die Pietá, das originale Gnadenbild von Mariawald, wird heute in der Heimbacher Salvatorkirche verehrt.

Am 15. September 2018, dem Patrozinium der Abteikirche, wird das Kloster, in dem zu allen Zeiten nur opferfreudige Seelen leben konnten, zum vierten Mal in seiner Geschichte geschlossen werden. 2006 wurde Dom Josef Vollberg OCSO von einem geschrumpften und überalterten Konvent zum 9. Abt gewählt, in der Hoffnung, die Mönchsgemeinschaft auf den Höhen des Kermeter in der Eifel möge sich durch ihn erneuern. Das wäre auch wahrscheinlich der Fall gewesen, wenn man ihn bis zum altersbedingten Ende seiner Abtszeit im Jahr 2038 im Amt belassen hätte. Gerade von Schweigemönchen, die zum Faktor Zeit ein Verhältnis haben sollten, das näher an der Ewigkeit ist, hätte man soviel Geduld erwarten können. Bindungsangst und die fehlende Bereitschaft, in größeren Zeiträumen zu denken, sind aber leider Kennzeichen unserer Zeit.

2008 gewährte Papst Benedikt XVI. auf Dom Josefs Bitte hin der Abtei das Privileg, in Liturgie und Disziplin zum Usus von Monte Cistello – einer 1964 im Trappistenorden eingeführten ersten Reformstufe, die in Mariawald nie umgesetzt wurde – zurückzukehren.

Die Nachfrage nach einem altrituellen Mönchskloster in Deutschland war und ist durchaus vorhanden. Allerdings standen die Konventsmehrheit in Mariawald, der Generalrat der Trappisten in Rom, die Diözesanleitung in Aachen und die vatikanische Ordenskongregation einer solchen konservativen Reform ablehnend gegenüber. Durch ihre Oppositionshaltung haben sie dem Kloster das Grab geschaufelt, wenngleich nicht ausgeschlossen werden muß, daß auch andere Dinge nicht gut gelaufen sind.

Den Wahlspruch der Abtei „Luceat lux vestra – Euer Lichte soll leuchten“ (Mt 5, 16) haben manche durchaus authentisch bezeugt, wie etwa Bruder Jordan, der heuer seit 70 Jahren demütig und fromm als Konverse in Mariawald lebt. Der genötigte Amtsverzicht des Abtes 2016 und das Hinausloben der verbliebenen Ordenskandidaten durch die Visitatoren haben der Abtei das Genick gebrochen. Einen Kompromißvorschlag des Pater Immediat, wonach die Stabilitätsgelübde an die Mutterabtei Oelenberg im Elsaß übertragen worden wären und das Klosterleben vor Ort weitherhin samt überlieferter Liturgie eine Chance behalten hätte, wurde von der vatikanischen Ordenskongregation abgelehnt.

Wenngleich der Fall überall etwas anders gelagert ist, so hat man am Beispiel der Diözesen Albenga-Imperia und Ciudad del Este und bei den Franziskanern der Immakulata gesehen, daß die Rückkehr von Gemeinden und Gemeinschaften von der neuen zur alten Liturgie im Sinne von Summorum Pontificum von den derzeitigen Oberhirten grundsätzlich nicht erwünscht ist. Wer ein Ziel erreichen will, muß die dafür nötigen Mittel anwenden und wer die Kirche im Heiligen Geist erneuern will, muß zur Tradition zurückkehren. Kyrie eleison! Unsere Liebe Frau von Cîteaux – bitte für uns!

Foto: Abtei Mariawald bei Aachen – Bildquelle: Verein der Freunde und Förderer der Abtei Mariawald