Rosenkranz für das Leben am 28. Dezember, dem Fest der unschuldigen Kinder

Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen spricht zu den Betern.

Erstellt von Felizitas Küble am 17. Dezember 2017 um 09:22 Uhr

Fulda (kathnews/CF). Die Aktion Leben, die Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA), das Fatima-Weltapostolat und das Vaterhaus in Fulda laden ein, am Donnerstag, dem 28. Dezember 2017 (dem Fest der Unschuldigen Kinder) um 18.30 Uhr an der Mariensäule am Frauenberg in Fulda (auch „Pestsäule“ genannt) für den Schutz des menschlichen Lebens den Rosenkranz zu beten. Abschließend wird der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen zu den Betern sprechen und den Segen erteilen.

Zuvor zelebriert Kaplan Florian Böth in der Michaelskirche um 17 Uhr eine Hl. Messe in diesem Anliegen. Es schließen sich um 18 Uhr das Angelusgebet (Engel des Herrn) vor dem Dom und eine Lichterprozession zur Mariensäule an.

Textquelle: Christliches Forum

Foto: Hl. Gottesmutter Maria – Bildquelle: Kathnews