Robert Spaemann – Katholischer Fernsehsender EWTN zeigt aufgezeichnetes Exklusiv-Interview

Im Gespräch mit Martin Rothweiler.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 12. Dezember 2018 um 18:45 Uhr

Köln (kathnews/EWTN.TV). Robert Spaemann kam am 5. Mai 1927 in Berlin zur Welt und hat sich immer wieder in gesellschaftliche Debatten eingebracht. So äußerte er sich beispielsweise wiederholt zur Atompolitik, Sterbehilfe und Tierversuchen. Er verstarb am 10. Dezember 2018. Der katholische Fernsehsender EWTN zeigt anlässlich des Todes des Philosophen Robert Spaemann ein Exklusiv-Interview, das bereits vor vier Jahren aufgezeichnet wurde. Mit Martin Rothweiler sprach Spaemann 2014 über das Thema: „Die Person – Aus der Sicht eines Philosophen“. Er erörtert unter anderem das, was eine Person ausmacht. Seiner Ansicht nach ist dies vor allem die Fähigkeit Versprechen zu geben und zu verzeihen. Das Interview wird in den kommenden Tagen zu folgenden Zeiten ausgestrahlt:

Mittwoch, 12.12., um 19.30 Uhr

Donnerstag, 13.12., um 22.00 Uhr

Freitag, 14.12., um 04.00 Uhr

Samstag, 15.12., um 21.00 Uhr

Sonntag, 16.12., um 12.30 Uhr

Das komplette EWTN-Interview ist hier auf dem Youtube-Kanal von EWTN.TV bereits online abrufbar.

Quelle: Pressemeldung EWTN

