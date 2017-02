Papstbesuch in Anglikanerkirche Roms

Radio Vatikan überträgt live.

Erstellt von Radio Vatikan am 19. Februar 2017 um 08:40 Uhr

Vatikan (kathnews/RV). Eine weiterer ökumenischer Papstbesuch: Am 26. Februar wird Papst Franziskus die Kirche der Anglikaner in Rom, All Saints Church, besuchen. Das gab der Pressesprecher der Vatikan, Greg Burke, an diesem Samstag bekannt. Radio Vatikan überträgt live und mit deutschem Kommentar ab 16.00 Uhr. Nach einem Besuch in einer orthodoxen und dem Besuch in der lutherischen Kirche Roms ist es die dritte christliche Konfession, welche der Papst besuchen wird. Die Kirche liegt in der Nähe der Piazza di Spagna in der Altstadt Roms. Wie bei Pastoralbesuchen innerhalb Roms üblich wird Papst Franziskus nachmittags dorthin fahren.

Foto: Figur mit Kreuz – Bildquelle: kathnews