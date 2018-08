Nachprimiz im überlieferten Ritus in Kronshagen

P. Michał Kołodziej (FSSP) spendet Einzelprimizsegen.

Kronshagen (kathnews). P. Michał Kołodziej (FSSP) wird am Sonntag den 9. September um 17:00 Uhr in der Kirche St. Bonifatius in Kronshagen bei Kiel die Heilige Messe zelebrieren. Der Neupriester der Priesterbruderschaft St. Petrus wird zudem den Einzelprimizsegen spenden. Im Anschluss wird zu einem Empfang mit Büffet eingeladen. St. Bonifatius in Kronshagen ist, neben St. Bruder Konrad in Hamburg-Osdorf und St. Maria Königin in Bad Schwartau, einer der drei Messstandorte im Erzbistum Hamburg, an dem die Heilige Messe in der außerordentlichen Form des Römischen Ritus an bestimmten Sonntagen regelmäßig gefeiert wird.

