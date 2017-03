Kardinal Sarah „auf andere Weise“ in Herzogenrath anwesend

Während der diesjährigen Internationalen Liturgischen Tagung in Herzogenrath bei Aachen wird der Vortrag von Kardinal Sarah, den er selber nicht halten wird, vorgelesen. Anschließend Podiumsdiskussion mit u. a. Prof. Dr. Markus Graulich vom Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte. Die Moderation hat Martin Lohmann

Erstellt von Gero P. Weishaupt am 21. März 2017 um 12:18 Uhr

Herzogenrath/Aachen (Kathnews). Vor 10 Jahren erließ Papst Benedikt XVI. das Motu Proprio „Summorum Pontficum“, mit dem die klassische römische Liturgie nach den liturgischen Büchern von 1962 als sogenannte außerordentliche Form des Römischen Ritus allgemein zugelassen worden ist – unter den im Gesetzestext genannten Bedingungen. Das Motu Proprio hat damit das restriktive Indult von 1988 aufgehoben.

Die diesjährige Internationale Liturgische Tagung, die vom 29. März bis 1. April 2017 wieder in Herzogenrath bei Aachen stattfinden wird, widmet sich anlässlich des 10. Jahrestages des Motu Proprio dem Thema „Quelle der Zukunft – 10 Jahre Motu Proprio ‚Summorum Pontificum‘ Papst Benedikts XVI. „. Zur diesjährigen Tagung war auch Kardinal Sarah, der Präfekt der Gottesdienstkongregation, nach Herzogenrath eingeladen worden. Inzwischen ist bekannt, dass er seine Teilnahme absagen musste.

Vortrag von Kardinal Sarah

Die Veranstalter der Tagung weisen allerdings nun auf ihrer Webseite darauf hin, dass der Kardinalpräfekt „(d)ennoch … auf eine andere Weise“ in Herzogenrath dabei sein wird. Am Freitag, dem 31. März, werde, so die Veranstalter, „ein Referat verlesen, das Kardinal Sarah eigens für unsere Tagung verfasst hat. Es würdigt umfänglich unser Anliegen und beschäftigt sich detailliert mit dem Thema unserer Tagung: QUELLE DER ZUKUNFT – ​10 Jahre Motu proprio „Summorum Pontificum“ Papst Benedikts XVI.“.

Die Veranstalter teilen entsprechend folgende Programmänderung für Freitag, den 31. März 2017, mit:

Freitagnachmittag, 31. März 2017

14.30 Uhr Von den Quellen der Zukunft. Die Bedeutung des Motu proprio „Summorum Pontificum“ für die Erneuerung der Liturgie der lateinischen Kirche

​Kurzreferate im Rahmen von zwei Buchvorstellungen

„Zehn Jahre Summorum Pontificum. Versöhnung mit der Vergangenheit – Weg in die Zukunft“, Prof. Dr. Markus Graulich, Rom

„Neuanfang inmitten der Krise. Die heilige Liturgie, die traditionelle lateinische Messe und die Erneuerung in der Kirche“, Prof. Dr. Peter A. Kwasniewski, Wyoming (USA)​​

15.30 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Die Bedeutung des Motu proprio „Summorum Pontificum“ für die Erneuerung der Liturgie der lateinischen Kirche

S. Em. Robert Cardinal Sarah, Präfekt der Kongregation für die Liturgie, Rom

Das Referat wird in Abwesenheit verlesen.



Anschließend Podiumsdiskussion zum Anliegen Papst Benedikts XVI. einer „Reform der Reform“ der römischen Liturgie mitS.E. Erzbischof Sample, Prof. Dr. Markus Graulich, Rom, und Prof. Dr. Kwasniewski, Wyoming (U.S.A.), und Pfarrer Dr. Guido Rodheudt

Moderation: Martin Lohmann

Bildquelle: Wikipedia – François-Régis Salefran / CC-BY-SA 4.0