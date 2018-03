Kardinal Lehmann gestorben

Der 81-Jährige starb am frühen Sonntagmorgen.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 11. März 2018 um 09:34 Uhr

Mainz (kathnews/domradio). Der frühere Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, ist tot. Das berichtet das Kölner Domradio. Kardinal Lehmann, der viele Jahre auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz gewesen ist, starb 81-jährig am Sonntagmorgen in seinem Haus in Mainz. Er hatte im Herbst vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten. RIP.

Foto: Kardinal Lehmann – Bildquelle: Publikationen Bistum Mainz / Ndemuth