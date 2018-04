Jahreshauptversammlung von Pro Missa Tridentina in Bamberg

Dom Josef Vollberg zelebriert Pontifikalamt.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 16. April 2018 um 18:46 Uhr

Bamberg (kathnews/PMT). Die Laienvereinigung für den klassischen römischen Ritus in der Katholischen Kirche e.V. „Pro Missa Tridentina“ trifft sich am 21. April 2018 in Bamberg. Wie die Internetseite des Vereins berichtet, wird Dom Josef Vollberg (Mariawald) ein Pontikifalamt zelebrieren. Am Nachmittag folgt ein Vortrag: „Im Herzen des katholischen Gottesdienstes: Zwölf Glaubenswahrheiten im römischen Kanon“ von Dr. Peter Kwasniewski, Professor für Philosophie und Musik am Wyoming Catholic College (USA). Im Anschluss dann die Vereinssitzung.

Programm

Samstag, 21. April 2018

09.30 Uhr Ankleidung des Zelebranten in einer Seitenkapelle von St. Jakob, Jakobsberg 2, 96049 Bamberg

10.00 Uhr Pontifikalamt, Zelebrant: Dom Josef Vollberg, Mariawald

12.15 Uhr Mittagessen im „Scheiners am Dom“ (ca. 10 Min. zu Fuß von St. Jakob, Anmeldung über PMT erforderlich)

14.00 Uhr Begrüßung im Spiegelsaal in der Harmonie am Schillerplatz (10-15 Min. zu Fuß vom „Scheiners“)

14.15 Uhr Vortrag „Im Herzen des katholischen Gottesdienstes: Zwölf Glaubenswahrheiten im römischen Kanon“ von Dr. Peter Kwasniewski, Professor für Philosophie und Musik am Wyoming Catholic College (USA)

15.45 Uhr Vereinssitzung

17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Sonntag, 22. April 2018

09.30 Uhr Hochamt in St. Jakob, Jakobsberg 2, 96049 Bamberg

Foto: Manipel – Alte Messe – Bildquelle: Berthold Strutz