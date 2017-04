Heilige Messe in Notre-Dame de Paris für Opfer des Terroranschlags

Pontifikalamt mit Kardinal André Vingt-Trois.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 23. April 2017 um 08:24 Uhr

Paris (kathnews). An diesem Sonntag wird in der Pariser Kathedrale Notre-Dame eine heilige Messe für die Opfer des Terroranschlags in der französischen Hauptstadt vergangener Woche gefeiert. Der Zelebrant wird Kardinal André Vingt-Trois sein. In der Nähe des „Arc de Triomphe“ hatte ein Attentäter einen Polizisten erschossen und zwei weitere verletzt. Des Weiteren wurde eine Touristin verletzt. Auch findet an diesem Sonntag die erste Runde der französischen Präsidentenwahlen statt.

Foto: Paris Notre Dame – Bildquelle: Joergsam