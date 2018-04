Gesegnete und gnadenreiche Ostern!

Christus ist auferstanden - ER ist wahrhaftig auferstanden!

Erstellt von kathnews-Redaktion am 1. April 2018 um 09:52 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser! Die Kathnews-Redaktion wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesegentes und gnadenreiches Osterfest. Lassen wir uns von der frohen Botschaft der Auferstehung Jesu Christi immer wieder erfreuen und ermutigen. Gerade in der heutigen Zeit vieler Verwirrungen ist es besonders wichtig den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu bekennen und in die Welt zu tragen. „Christus ist auferstanden – ER ist wahrhaftig auferstanden!“

Foto: Kathnews-Logo – Bildquelle: Kathnews