Gedenkgottesdienst im Anselm-Schott-Jahr

Zelebrant ist der Beuroner Erzbabt Tutilo Burger OSB.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 23. November 2018 um 21:02 Uhr

Salach (kathnews). Aus Anlass des 175. Geburtstages von Pater Anselm Schott am 5. September 2018 findet in seinem Geburtsort Salach im Jubiläumsjahr am Samstag, den 24. November 2018 um 18:30 Uhr ein Gedenkgottesdienst statt. Dieser wird in der katholischen Pfarrkirche St. Margaretha, Pfarrstr. 22, 73084 Salach, gefeiert. Hauptzelebrant ist der Beuroner Erzbabt Tutilo Burger OSB, der auch die Festpredigt hält. Anschließend sind alle Anwesenden zu einer gemeinsamen Fahrt zum Geburtshaus Pater Anselms auf Burg Staufeneck eingeladen, wo der Abend während einer Feierstunde mit Agape und Umtrunk stimmungsvoll ausklingt.

Foto: P. Anselm Schott OSB – Bildquelle: Archiv Oldendorf