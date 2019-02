EWTN-TV-Tipp: 90 Jahre Vatikanstaat – „Ein Garant für die Freiheit der Kirche“

Robert Rauhut im Gespräch mit Vatikanexperte und Historiker Ulrich Nersinger.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 9. Februar 2019 um 09:15 Uhr

Köln (kathnews/EWTN.TV). „Was nötig ist, um die Seele zusammenzuhalten“ – Mit diesem berühmten Diktum hat Papst Pius XI. einmal die Bedeutung des Vatikanstaates für die Kirche umschrieben. Am 11. Februar 2019 jährt sich die Unterzeichnung der Lateranverträge zum 90. Mal. In einer zweiteiligen Sondersendung schaut Robert Rauhut im Gespräch mit dem Vatikanexperten und Historiker Ulrich Nersinger auf dieses denkwürdige Ereignis zurück. In der Rückschau erschließt sich der Vatikanstaat als Garant für die Freiheit der Kirche. In einer Zeit, in der Christen zunehmend offen und verdeckt Verfolgungen ausgesetzt sind, gilt dies mehr denn je.

Im ersten Teil der Sondersendung wird nicht nur ein Blick auf die Geschichte des Kirchenstaats geworfen, auf sein Ende, die „Gefangenschaft“ des Papstes im Vatikan und die „römische Frage“. Er widmet sich auch den Ereignissen rund um die Lateranverträge von 1929. Der zweite Teil wirft hingegen einen Blick auf die Gegenwart des kleinsten Staates der Welt – seine Symbole und seine Verwaltung. Wer ist heute Staatsbürger des Vatikans? Wie bewährte sich der Vatikanstaat im Zweiten Weltkrieg? Welche Rolle spielt er auf dem internationalen Parkett? Wie sieht die Zukunft des Vatikanstaates aus? Auch auf diese Fragen versucht die Sendung zu antworten.

Die Sondersendungen sind die erste Produktion, die im neuen EWTN-Studio in Köln aufgezeichnet worden sind. Sie wird ab kommender Woche zusätzlich zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen auch auf der EWTN-Mediathek auf www.ewtn.de und auf dem EWTN-Youtube-Kanal abrufbar sein.

Die Sendezeiten sind wie folgt: Teil 1 am 10.02.2019 und Teil 2 am 17.02.2019 um jeweils 22:00 Uhr. Die beiden Aufzeichnungen werden zudem wiederholt.

Textquelle: EWTN

Foto: Vatikanexperte Ulrich Nersinger – Bildquelle: Ulrich Nersinger (privat)