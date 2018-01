Ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2018

In eigener Sache.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 1. Januar 2018 um 00:30 Uhr

Die Kathnews-Redaktion wünscht Ihnen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2018. Wir danken für Ihre Treue und die vielfältige Unterstützung zur Sicherung der Arbeit unserer Redaktion. An dieser Stelle ebenso ein herzliches Dankeschön an die Freunde unserer Facebook-Gruppe, für den dortigen Meinungsaustausch und so manche interessante Diskussion. Vergelt’s Gott! Möge uns allen der dreifaltige Gott auch im Jahr 2018 gütig und schützend zur Seite stehen. Deo gratias!

Foto: Feuerwerk – Bildquelle: Kathnews