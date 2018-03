Diakonissen waren keine Diakone

Prof. Dr. Karl-Heinz Menke hält Diakonat der Frau für historisch nicht vertretbar

Erstellt von Gero P. Weishaupt am 23. März 2018 um 20:27 Uhr

Köln (Kathnews). Im Rahmen einer Ausstellung „50 Jahre Diakonat“ in der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek in Köln sprach Prof. Dr. Karl-Heinz Menke über die Bedeutung des Diakonats in dem einen Weihesakrament (ordo). Der Bonner Dogmatiker ist Mitglied der von Papst Franziskus berufenenen beratenenen Theologenkommission, die sich mit der Geschichte des Frauendiakonates befaßt.

Untersucht wird in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob Frauen zum Diakonat zugelassen werden können. Laut der Kölner Kirchenzeitung hat Prof. Menkes Folgendes dazu gesagt:

„Kein Kirchenvater spricht von einer Frau als Trägerin des sakrametnalen Amtes. Wer versucht, die singuläre Beziechnung einer Frau als ‚Diakon‘ (Röm 16, 1 f) vom Gesamtbefund des Neuen Testaments und der nachapostolischen Entwicklung abzukoppeln, setzt sich dem Verdacht aus, den historisch-kritisch nachweisbaren Befund bestimmten Interessen unterzuordnenen.“ Zwar habe es nachweislich seit dem dritten Jahrhundert „Diakonissen“ gegeben. Doch sei unbestreitbar, dass diese Diakonissen nie Trägerinnen eines sakramentalen Amtes gewesen sind. Immer habe man streng zwischen Diakonissenen und Diakonen unterschieden.

Anmerkung des Kathnews-Redakteurs: Das Amt der Diakonisse muss nach dem historischen Befund als eine Segnung, ein Sakramentale verstanden werden (vgl. „Weihe‘ einer Äbtissin). Ein Sakrament ist es nicht.