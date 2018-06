„Credo des Gottesvolkes“ nun als Broschüre erhältlich

Der Augsburger "Dominus-Verlag" gibt die Broschüre heraus.

Erstellt von Gero P. Weishaupt am 27. Juni 2018 um 11:50 Uhr

In wenigen Tagen, am 30. Juni, jährt sich zum 50. Mal die Verkündigung des „Credo des Gottesvolkes“ durch den seligen Papst Paul VI. Er wird am 14. Oktober dieses Jahres von Papst Franziskus heiliggesprochen. Kathnews wird in den kommenden Wochen, wie bereits angekündigt, aus dem „Credo des Gottesvolkes“ zitieren.

Der Theologe und Leiter des Augsburgers „Dominus-Verlages“, der aus Düren im Bistum Aachen stammende Dr. Peter Düren, hat aus Anlass des 50. Jahrestages eine kleine Broschüre mit dem Text des Credo sowie einer Einführung herausgegeben. Auf der Homepage des Verlages wird das Büchlein mit folgenden Worten vorgestellt.

„Vor genau 50 Jahren – am 30. Juni 1968 – verkündete Papst Paul VI. sein „Credo des Gottesvolkes“. Nachdem drei Jahre zuvor das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende gegangen war, steckte die Kirche mitten in einer nachkonziliaren Krise: „Wir sehen sogar Katholiken, die sich von einer Art Veränderungs- und Erneuerungssucht erfassen lassen“, so Paul VI. Das von ihm auf diesem Hintergrund veröffentlichte „Credo des Gottesvolkes“ betont die wesentlichen Inhalte des katholischen Glaubens, die nach dem Konzil ins Wanken geraten waren. Die größte Sorge des Papstes war es, „an den Wahrheiten der christlichen Lehre keine Abstriche zu machen. Denn das würde sonst bedeuten, wie man es heute leider wahrnehmen muss, bei vielen gläubigen Seelen Verwirrung und Bestürzung hervorzurufen.“ (Paul VI.)“

Papst Paul VI.

Das Credo des Gottesvolkes

Hrsg. und mit einer Einführung versehen von Peter Christoph Düren

Augsburg 2018. 36 Seiten. DIN A 6. Geheftet.

ISBN 978-3-940879-58-5

Foto: Vaticanum II, Papst Paul VI. – Bildquelle: Lothar Wolleh / Wikipedia