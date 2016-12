Bischof von Chur in Audienz beim Papst

Bischof Huonder wird eine Reliquie des heiligen Bruder Klaus dem Heiligen Vater überreichen.

Erstellt von kathnews-Redaktion am 15. Dezember 2016 um 20:45 Uhr

Chur (kathnews/CNA deutsch). Das Bistum Chur hat bestätigt, dass Bischof Vitus Huonder von Papst Franziskus am kommenden Samstag, 17. Dezember, in Privataudienz empfangen wird. An diesem Tag feiert der Heilige Vater seinen 80. Geburtstag. Das Treffen sei “schon länger geplant und für das Bistum Chur kein Anlass, öffentliche Spekulationen der letzten Wochen betreffend die Bischofsnachfolge zu kommentieren”, so Mitteilung weiter. Bischof Huonder werde die Audienz zum Anlass nehmen, dem Heiligen Vater ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Als Geschenk bringe er eine Reliquie des heiligen Bruder Klaus mit: Im kommenden Jahr 2017 feiert die Kirche den 600. Geburtstag dieses Heiligen.

Foto: Petersdom – Bildquelle: Radomil, CC