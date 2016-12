Am Festtag Unserer Lieben Frau von Guadalupe

Der Prälat des Opus Dei verstarb im Alter von 84 Jahre in Rom.

Erstellt von Gero P. Weishaupt am 13. Dezember 2016 um 20:02 Uhr

Rom/München (kathnews/Opus Dei). Gestern Abend, am Festtag Unserer Lieben Frau von Guadalupe, ist in Rom der Prälat der Prälatur Opus Dei, Bischof Javier Echevarría, an den Folgen einer Lungenentzündung im Alter von 84 Jahren verstorben. Er war nach Bischof Alvaro del Portillo der zweite Nachfolger des hl. Josefmaría Escrivá und hat selbst 22 Jahre das Opus Dei geleitet. Dr. Johannes Roggendorf, Priester des Opus Dei in München, sagte: “Wir sind alle von seinem Tod sehr getroffen und gleichzeitig doch froh, weil er nun mit seinen beiden Vorgängern, mit denen er über 60 Jahre zusammengearbeitet hat, in der Herrlichkeit Gottes wieder zusammen ist. Und dankbar sind wir ihm, weil er viele Jahre hier in Deutschland den Sommer verbracht hat und viele ihn dort näher kennenlernen konnten, so bei jenem unvergesslichen Beisammensein im Kölner Gürzenich vor gut drei Jahren 2013.”

Foto: Petersdom – Bildquelle: Wolfgang Stuck